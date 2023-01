Freddo e neve a bassa quota: le previsioni a Salerno e provincia

Un vortice di bassa pressione alimentato da correnti di aria fredda di estrazione artica determina tempo spiccatamente instabile sulla città. Lo annuncia il metereologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com

Le previsioni

Dopo un venerdì di pioggia e di vento anche il weekend sarà caratterizzato da cielo spesso chiuso e precipitazioni sparse. Le temperature molto basse continueranno a favorire delle nevicate sui rilievi fino a 500/600m in zona appenninica ma anche sui rilievi della costa. Con l’inizio della nuova settimana il tempo mostrerà caratteri via via migliori pur se ancora in presenza di qualche annuvolamento. Da valutare un nuovo peggioramento da giovedì. Le temperature diminuiranno ulteriormente con massime che non andranno oltre i 9/10 e minime anche sotto ai 5°C. Particolare attenzione andrà rivolta ai venti che soffieranno a tratti forti.