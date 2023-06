Caldo e nuvole in arrivo: le previsioni meteo a Salerno e provincia

Nubi in arrivo sulla città di Salerno, nel corso del weekend, come annunciato dal metereologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore. Si tratterà di una nuvolosità poco attiva in termini di precipitazioni che tuttavia non sono escluse a carattere isolato e breve. In aggiunta nelle ore pomeridiane di domenica qualche temporale in sviluppo sulle zone interne potrà marginalmente interessare le zone più a est della città. Prossima settimana con tempo soleggiato nei primi giorni poi è atteso l’arrivo di temporali nella giornata di mercoledì.

Le temperature

Dal punto di vista termico, temperature gradevoli con massime non superiori ai 25/26°C e minime fresche. Una diminuzione è attesa da metà della prossima settimana.