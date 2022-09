Acocella (Forza Italia): "Auguri ai nuovi coordinatori, ora coinvolgere società civile e amministratori locali azzurri"

"Auguri per le nomine ricevute ai quattro co-coordinatori provinciali che hanno il difficile compito di guidare il partito in questa complessa fase elettorale". A dichiararlo è Vittorio Acocella, componente del coordinamento provinciale di Forza Italia, ratificato, ieri, dal coordinatore regiornale Fulvio Martusciello.

L'appello

Acocella guarda al futuro: "In merito al resto del coordinamento per quanto riguarda me, Costabile e Buono, proseguiamo il lavoro che già svolgevamo sul territorio nei nostri vari amibiti: propaganda/organizzazione, giovani e donne. A mio parere, per rilanciare il partito, è necessario ora allargare il coordinamento provinciale coinvolgendo esponenti della società civile e tutti i nostri amministratori locali. Dobbiamo infatti costruire un partito aperto alle idee e alle istanze di tutti. Solo con un lavoro costante e paziente potremo ricostruire il rapporto di fiducia con l'elettorato" conclude Acocella.