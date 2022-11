Alfieri eletto presidente, gli auguri del sindaco di Salerno e l'auspicio del primo cittadino di Baronissi

"Buon lavoro al neo Presidente della Provincia, Franco Alfieri. La larghissima affermazione premia le sue capacità amministrative ed il ruolo guida del Partito Democratico nel territorio provinciale": è questo l'augurio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per il neopresidente della Provincia che ha ottenuto il 69,94% dei voti. "Continueremo, come le con precedenti amministrazioni a guida Strianese e Canfora, a mantenere una forte sinergia operativa con la Provincia per realizzare gli importanti programmi di sviluppo al servizio dei cittadini, delle imprese, dei territori", ha annunciato Napoli.

L'augurio del sindaco di Baronissi

"Non c’è tempo però per trastullarsi e disperdere ancora tempo. C’è da recuperare il terreno perduto e la gente , c’è da recuperare il territorio e la credibilità di una parte della politica, che ha tanto, troppo, da farsi perdonare. - incalza il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Al lavoro dunque fra le persone ad ascoltare, a lavorare sodo e a dare risposte e soluzioni. La viabilità e la edilizia scolastica per quanto di competenza provinciale sono, ad esempio, solo alcuni temi di criticità scottante che vanno affrontati e risolti ascoltando di più gli amministratori locali e i cittadini. Siamo certi che tanto cambierà! Ricominciamo dalla Provincia per il necessario rilancio. Buon lavoro Presidente", ha concluso il primo cittadino di Baronissi.