Azione fa il punto a Salerno, Mara Carfagna: "Pronti ad essere il perno del terzo polo"

"Azione vuole essere il perno di un processo aggregativo per la costruzione di una realtà che riporti all'esperienza del Terzo Polo. L'obiettivo è unire le diverse culture e sensibilità politiche che si ispirano al popolarismo, al liberalismo, al riformismo e creare una grande area che possa parlare con il linguaggio della verità, della serietà, della competenza". È quanto affermato dal presidente di Azione, Mara Carfagna, a margine dell'incontro "Cattolici riformisti e popolari: la politica non è peccato" organizzato a Salerno dal partito di Calenda.

Gli obiettivi

"Sappiamo - ha proseguito Carfagna- che la strada scelta non è facile, perché prevede di parlare con il linguaggio della verità, di non utilizzare scorciatoie, di non fare politica attraverso propaganda e slogan, ma noi vogliamo provare ad affrontare le grandi emergenze del nostro paese individuando soluzioni concrete e praticabili. Ci rendiamo conto che nell'immediato questo magari non produce migliaia di like sui social né ci consente di acquisire consenso facile, ma riteniamo - ha concluso - sia la strada che serve al Paese per costruire un'area politica che possa fare della responsabilità, della serietà e della concretezza le sue parole d'ordine".