Ballottaggi: Forza Italia e Moderati esultano per la vittoria a Scafati, Piero De Luca per Campagna

Arrivano le prime reazioni ai ballottaggi di Scafati e Campagna. Forza Italia esulta per la vittoria nel comune dell'Agro con Pasquale Aliberti e dove il partito di Berlusconi e Tajani ha raggiunto il 19% delle preferenze. "A Scafati festeggiamo l’elezione del Sindaco Pasquale Aliberti. Una vittoria meritata di coerenza, impegno e programmazione. Per gli scafatesi una nuova visione di futuro!” commenta l'europarlamentare e vice coordinatrice provinciale Lucia Vuolo: "L’elezione di Pasquale Aliberti è un chiaro riconoscimento della fiducia e del sostegno della comunità di Scafati. Una città che, dopo anni di abbandono, aveva bisogno nuovamente di una leadership forte e preparata come quella di Aliberti, l’unico in grado di poter far rinascere questo territorio. Sanità, infrastrutture, sono solamente alcune delle sfide importanti che ci attendono sul territorio. Sono sicura che, con impegno e competenza, principi che ispirano da sempre il nostro partito, Pasquale Aliberti segnerà una differenza positiva nella vita delle persone, contribuendo a disegnare un futuro migliore per Scafati ed i suoi cittadini”.

Le altre reazioni del centrodestra

Le fa eco la collega europarlamentare e vice coordinatrice regionale Isabella Adinolfi: "L’elezione di Pasquale Aliberti è un chiaro riconoscimento della fiducia e del sostegno della comunità di Scafati. Una città che, dopo anni di abbandono, aveva bisogno nuovamente di una leadership forte e preparata come quella di Aliberti, l’unico in grado di poter far rinascere questo territorio. Sanità, infrastrutture, sono solamente alcune delle sfide importanti che ci attendono sul territorio. Sono sicura che, con impegno e competenza, principi che ispirano da sempre il nostro partito, Pasquale Aliberti segnerà una differenza positiva nella vita delle persone, contribuendo a disegnare un futuro migliore per Scafati ed i suoi cittadini”. "Con Pasquale Aliberti ha vinto Scafati, una grande affermazione. La vittoria di un popolo che da oggi avrà un Sindaco, una amministrazione pronta a lavorare per risolvere le tante problematiche" aggiunge l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati ma anche membro della commissione Difesa e della commissione Antimafia: "Lo abbiamo dimostrato in piena campagna elettorale, lo confermiamo oggi: noi ci siamo, il governo nazionale è dalla parte delle istituzioni locali per dare risposte concrete - ha aggiunto il deputato Bicchielli - la nostra lista è la seconda lista della maggioranza e questo dimostra che la gente ha premiato la nostra scelta. Andiamo avanti, insieme".

Il centrosinistra

A farsi sentire è il deputato del Pd Piero De Luca: "Il Partito Democratico vince in Campania, dopo i dati positivi del primo turno. È straordinario il successo di Luigi Mennella, nuovo sindaco di Torre del Greco. Importanti anche i risultati di Matteo Morra, eletto a Marano e di Biagio Luongo, neo sindaco di Campagna. Auguri di buon lavoro"