Il Governo Meloni elimina il reato di abuso d'ufficio, plaude anche sindaco Pd di Baronissi

Dopo la riforma della giustizia approvata ieri dal Governo Meloni in Consiglio dei Ministri, che prevede - tra i vari punti - l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio (da anni contestato da moltissimi amministratori locali, a partire dai sindaci e presidenti di Regione) arriva il plauso non solo dai partiti di maggioranza (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) ma anche, a livello locale e nazionale, da esponenti del centrosinistra.

Plaude il Pd

A livello salernitano, ad esempio, si registra la posizione espressa, sui social, dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante (Pd): "Per noi sindaci la cancellazione del reato di abuso d’ufficio, segno di civiltà giuridica, vuol dire anche maggiore speditezza di azione nell’interesse dei cittadini”. Ma la posizione di Valiante non è l’unica in area dem. A favore dell’abolizione del reato si è detto anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore proprio dei sindaci Pd, insieme al collega di Milano Beppe Sala. La pensa diversamente, invece, la segretaria nazionale del Pd Elly Schelin che ha criticato il governo per l’eliminazione del reato.