Battipaglia, via libera al bilancio di previsione

Via libera del consiglio comunale di Battipaglia al bilancio di previsione. 14 i voti favorevoli e 4 i contrari (Provenza, Cairone, Immediata e Mirra).

L'intervento di Provenza

Critico il consigliere di opposizione Giuseppe Provenza: "Abbiamo ascoltato per 50 minuti la sindaca leggere un manoscritto che sembrava riferirsi ad altre amministrazioni. Un intervento della sindaca pieno di buoni propositi, dire che in città va tutto bene e che lei è la sua squadra sono bravi. A mio avviso non è così: la Corte dei Conti, nel dichiarare l'uscita dal piano di riequilibrio finanziario,

ha richiamato l'amministrazione a cambiare passo ed ha bocciato la sindaca a l'assessore al bilancio Catarozzo evidenziando che solo grazie ai 31 milioni di euro a fondo perduto i conti sono migliorati". "Una sindaca - conclude Provenza - che in sei anni non ammette di aver commesso degli errori rappresenta un grave pericolo nell'amministrazione della cosa pubblica".