Elezioni comunali a Bellizzi, Pellegrino: "Riaccendiamo la speranza, il destino è nelle nostre mani"

“Forse la chiave di tutto è la speranza. Ma ahimè, troppo spesso manca! La scintilla di un futuro migliore e più equo per ciascuno di noi, è ormai affievolita in troppi cuori”. Lo scrive, sui social, il candidato sindaco di Bellizzi Nicola Pellegrino, che si rivolge ai suoi concittadini: “Ma se non cerchiamo di riaccenderla insieme - continua - con impegno e passione, nessuno lo farà al posto nostro. Al contrario, ci toglieranno quel poco che ne resta! Ribadisco con forza: il destino è nelle nostre mani e, se scegliamo di non aspirare al cambiamento…nulla mai cambierà!”.