Esplode bomba a Nocera, Cirielli (FdI): "Più sicurezza e pene severe, intervenga Lamorgese"

Dopo l'ennesima bomba esplosa, la scorsa notte, davanti ad un negozio di Nocera Inferiore, il Questore della Camera Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia chiede l'intervento del Governo nazionale per rafforzare la sicurezza nel comune dell'Agro.

L'interrogazione a Lamorgese

Per l'esponente della destra siamo di fronte ad "un fenomeno preoccupante, una vera e propria emergenza a cui far fronte immediatamente. Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per sapere quali iniziative intenda adottare per arginare questa spirale delinquenziale. Prioritario è il potenziamento di presidi delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio e, contemporaneamente, un aumento delle pene e restrizione dei benefici carcerari ai delinquenti recidivi. Intanto siamo certi che il Questore intervenga e chiarisca quali strategie intende mettere in campo al fine di evitare il ripetersi di questo tipo di eventi che mortificano non solo Nocera Inferiore ma l’intera provincia di Salerno. Ci aspettiamo indagini serrate per scoprire e assicurare alla giustizia i colpevoli” conclude Cirielli.