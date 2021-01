Inchiesta sul trasporto infermi: Stefania Nobili si dimette da consigliere a Capaccio

La consigliera comunale di Capaccio Stefania Nobili si è dimessa. Si tratta dell’ex moglie dell’imprenditore Roberto Squecco, arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria inerente presunte infiltrazioni della criminalità nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri.

L'operazione

La donna, ex capogruppo della maggioranza che sostiene il sindaco Franco Alfieri, si trova agli arresti domiciliari. Stessa misura cautelare per M.S., D.P., G.D.A. D.S., A.S., M.M; divieto di dimora per G.M., ex responsabile dell'Unità Emergenza-Urgenza dell'Asl di Salerno. La maxi-operazione ha portato al sequestro di un terreno di 4600 mq a Zimbor, in Romania. Sono stati confiscati altri beni e immobili in Cilento e riconducibili a Squecco.