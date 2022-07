Ex tabacchificio di Capaccio, al via i lavori di bonifica dell’amianto

Si è svolta questa mattina la cerimonia di avvio dei lavori di bonifica e rimozione dell’amianto sulla parte del complesso dell’ex Tabacchificio Saim non ancora aperta al pubblico. L’immobile situato in località Cafasso, a Capaccio Paestum negli ultimi mesi già prestigiosa location di decine di manifestazioni e grandi eventi, sarà presto agibile in ogni sua parte.

I dettagli

Il progetto va a completare i lavori già effettuati di bonifica e rimozione dell’amianto. Un intervento, conclusosi lo scorso ottobre, con il quale furono rimossi e bonificati circa 4.000 metri quadri di amianto insistenti sul padiglione principale. Con i lavori al via oggi si andrà rimuove la restante parte di amianto, circa 1.300 metri quadri insistenti sulla struttura più antica del complesso, circa 3mila metri quadri su tre livelli. Gli interventi di bonifica e rimozione sono finanziati dalla Regione Campania per un importo di 95.890 euro e, per la restante parte, con fondi comunali.

Il commento

“L’anno scorso, in tempi record, abbiamo riqualificato e messo a disposizione della città di Capaccio Paestum l’ex Tabacchificio – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Con i lavori consegnati stamattina andiamo a bonificare la parte dell’immobile che non è ancora stata aperta al pubblico, rendendo quindi agibile la struttura intera. Con questo lavoro mettiamo una pietra tombale sulla questione amianto a Cafasso. L’ex Tabacchificio, ormai acquisito al patrimonio del Comune, in pochi mesi ha dimostrato di essere un ottimo contenitore di attività di pubblico interesse, eventi e manifestazioni fieristiche. Dopo questo ulteriore intervento – conclude Alfieri - potrà assolvere ancora meglio alla funzione di contenitore efficiente e di vero e proprio motore per lo sviluppo e il progresso dell’intero territorio”.