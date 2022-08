Cava de' Tirreni, Rifondazione Comunista lancia raccolta firme per le politiche

Rifondazione Comunista sarà presente alle elezioni politiche del 25 settembre con la lista Unione Popolare (Rifondazione Comunista - Potere al Popolo - Dema - Manifesta - Partito del Sud)

L'annuncio

Da giovedì 11 agosto dalle 17:30 alle 20:30 Unione Popolare inizia la raccolta firme presso la sede del Circolo di Rifondazione Comunista Francesco Gagliardi in via Balzico, 76 a Cava de’ Tirreni alla presenza di Filomena Avagliano Consigliera comunale al comune di Cava de’ Tirreni e Presidente Commissione Pari Opportunità.

"Giustizia climatica e sociale - si legge in una nota - Diritti sociali e civili. Beni comuni. Bisogni e benessere non solo materiale delle persone. Fratellanza e solidarietà fra i popoli. Europa delle culture e delle differenze. Abbiamo bisogno delle firme necessarie per presentare una alternativa di sinistra, contro la guerra e per la giustizia sociale, firmare è un atto di democrazia per la democrazia".