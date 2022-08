Ceramiche al femminile, scoppia il caso a Cava: non invitata la presidente della commissione pari opportunità

Esplode il “caso donne” al Comune di Cava de’ Tirreni dove, ieri, è stato organizzato un festival della ceramica al femminile. A promuoverlo l’associazione Pandora artiste ceramiste. Soltanto che a rappresentare l’amministrazione non c’era alcuna donna, solo uomini, ossia il sindaco Servalli e due assessori.

La denuncia social

Amareggiata la presidente della commissione pari opportunità del Comune, Filomena Avagliano, che non sarebbe stata neanche informata dell’evento. A denunciarlo lei stessa sui social: “Uomini che parlano al posto delle donne sentendosi titolati nel farlo.La presidente della commissione pari opportunità sono io ma a quanto pare non essere in maggioranza non mi rende degna di essere invitata. La narrazione maschia francamente ha stancato. In foto uomini che occupano posti di donne. Voi – conclude rivolgendosi ai cavesi - andateci comunque a vedere l'evento che ne vale la pena resterà sino a domenica al complesso monumentale San Giovanni a Cava”.