I conti del Comune, ultimo Consiglio prima della tornata elettorale: parla l'assessore Della Greca

Ultimo Consiglio Comunale, prima della tornata elettorale: si discute di un argomento importante, cioè i conti del Comune di Salerno. C'è criticità? "Tranquillizzo tutti - dice l'assessore comunale al Bilancio, Luigi Della Greca - I fondi del Comune sono in buone condizioni, non diciamo in ottime condizioni. Non si può prendere un dato da un intero bilancio, estrapolarlo e dare un giudizio negativo sulla situazione generale". Della Greca prosegue: "Dopo una verifica aggiornata a ieri l'altro, il Comune di Salerno ha pagato 160 milioni di euro e rispetto alle liquidazioni che abbiamo in ragioneria, circa il 90% è pagato. Resta, dunque un 10%, che è fisiologico. Non c'è una criticità. Non vuol dire che manchino i problemi ma significa che ci sono tutti gli strumenti per affrontarli".

Lo scenario

Rispetto alla nota della Prefettura, che diffidava il Consiglio Comunale sul conto consuntivo, ancora Della Greca: "Il 5 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che rendeva impossibile l'approvazione del bilancio, non solo del Comune di Salerno, ma di 5mila Comuni in Italia. Il 24 maggio c'è stato il decreto che ha dato l'avvio a trovare la soluzione rinviando al 31 luglio l'approvazione dei rendiconti per i Comuni che avevano questa problematica. Il 24 luglio, la conversione in legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma per approvare il bilancio c'è bisogno del riparto di 660 milioni di euro di fondi stanziati. Il 27 luglio è stata pubblicata da parte del Ministero la bozza del decreto di riparto nella quale sono state indicate anche le cifre che spettano al Comune di Salerno. Questo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 27 agosto 2021. Quindi noi l'11 agosto abbiamo approvato tutto in Giunta, prendendo in considerazione i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno. Dopo tempi tecnici, il 7 settembre siamo arrivati con l'approvazione del collegio dei revisori. Tecnicamente, dunque, era impossibile rispettare una data più breve. E' la prima volta che il Consiglio Comunale approva bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed equilibrio di bilancio. Nella storia del Comune di Salerno non è mai accaduto: parliamo di una situazione straordinaria che si è verificata quest'anno".