Fondazione Vassallo: “La Bella Politica” con Giuseppe Conte, a Teggiano

Si terrà l'8 maggio a Teggiano, il convegno “La Bella Politica” alle ore 19. E alle 20.30 promessa mantenuta di Conte per la Cena sociale in compagnia degli “amici di Teggiano”. Su iniziativa di un gruppo di amici, Dario Vassallo, già candidato per il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche 2022 per il collegio Eboli - Cilento, torna a Teggiano per salutare i cittadini e proseguire il dialogo e il confronto avviato nella campagna elettorale. Ad accompagnare Dario Vassallo, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in risposta all’invito pubblico rivolto dal gruppo di amici di Teggiano lo scorso settembre.

Parla Dario Vassallo

"L’incontro avrà luogo alle ore 19:00 presso la sala parrocchiale "Pier Giorgio Frassati", in Via Oronzo Calderola Teggiano (SA). Dopo l’incontro “gli amici di Teggiano” hanno organizzato una cena con il Presidente Giuseppe Conte, che si terrà presso Hotel la Marchesina in via Macchiaroli Teggiano (SA) alle ore 2030", annuncia il presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo. "La campagna elettorale che abbiamo condotto per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stata una bella esperienza, perché ho toccato con mano la "bellezza" della gente. Il Presidente Giuseppe Conte mi aveva dato la possibilità di candidarmi in qualsiasi collegio, ma io ho scelto questo per un motivo preciso. Scardinare il Sistema Cilento – incalza Vassallo - Se mi fossi candidato nel Collegio di Napoli sarei stato eletto, ma io non cercavo l'elezione, cercavo altro. Durante la campagna elettorale ho conosciuto persone meravigliose, in gamba, consiglieri comunali e attivisti preparati che vivono e conoscono bene il territorio e mi hanno fatto riscoprire e apprezzare ancora di più la sua straordinaria ricchezza. Ho speso in totale 1.770,00 euro per questa avventura e abbiamo ottenuto ben 31.278 voti. Tutti voti di gente onesta che merita di essere ringraziata. È il bagaglio umano che mi porto dietro che mi fa capire di essere stato dalla parte giusta. Abbiamo ottenuto un risultato enorme anche se abbiamo perso l’uninominale. Bisogna rilanciare da qui, dalla nostra terra terra, che viviamo e che non abbiamo mai abbandonato. I legami sviluppati sono la fortuna più grande per un uomo. Non abbiamo vinto un collegio, ma abbiamo sedimentato legami veri, reali, combattendo fianco a fianco con le persone per il bene comune”, ha concluso.