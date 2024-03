Assistenza specialistica agli alunni con disabilità, Civica Mente: "La sindaca Francese delegata ad incaricare un avvocato contro i genitori"

Dopo il vergognoso comportamento tenuto in consiglio comunale e nonostante la mozione votata all'unanimità da tutti i consiglieri, compresi quelli di maggioranza, il coordinamento istituzionale del Piano di Zona ha dato mandato alla Sindaca di conferire un incarico ad un legale per la difesa nei giudizi proposti avverso la razionalizzazione delle aree di assistenza specialistica. Una decisione incomprensibile, soprattutto alla luce dell'assenza totale di dialogo e confronto con i genitori dei ragazzi, già di per sé provati da enormi difficoltà.

Lo scrive in una nota l'associazione Civica Mente. "Una decisione che conferma, ancora una volta, la mancanza totale di sensibilità di questa amministrazione guidata da Cecilia Francese, che opera in aperto contrasto con i bisogni dei cittadini senza tener conto nemmeno della volontà dei consiglieri comunali che le consentono di governare, come già dimostrato in occasione del ricorso avverso al distributore di carburanti che dovrebbe sorgere a via Domodossola, a pochi passi dal Liceo "Enrico Medi - concludono dall'associazione - Invitiamo la Sindaca ad intraprendere preliminarmente un corretto dialogo con i genitori degli alunni. Ricorrere alle vie legali, soprattutto in questo caso, sarebbe una vergogna ed una sconfitta della politica".