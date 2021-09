Elezioni ad Eboli, arriva Giuseppe Conte per sostere Damiano Capaccio

Non solo a Salerno. Sabato 25 settembre, l’ex premier Giuseppe Conte farà tappa, alle 19, ad Eboli, per sostenere il candidato sindaco Damiano Capaccio, Primario Pneumologo, uomo di sintesi tra il Movimento Cinque Stelle e diverse aree del centrosinistra. Ad annunciarlo è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Cosimo Adelizzi. Alle 19 Conte arriverà in Viale Amendola, al civico 101, presso il comitato elettorale della lista M5S. Da lì, partirà la passeggiata del presidente che terminerà in Piazza Tito Flavio Silvano, alle spalle del Municipio, dove alle 19.45 circa è previsto l’intervento pubblico.

“Il principale obiettivo è dare a Eboli una concreta opportunità di futuro avvicinando i cittadini alla politica, quella sana e vera - spiega Adelizzi - Sosteniamo Damiano Capaccio perché ha le caratteristiche di una guida capace e sapiente che mai, nel suo percorso personale ma anche in quello professionale e politico, è venuto meno ai principi di integrità morale e di onestà. Siamo chiaramente orgogliosi di questa scelta, così come siamo orgogliosi di presentare alle ebolitane e agli ebolitani l’ex premier nonché attuale presidente del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte è l’esempio più lampante di quanto sia possibile trovare, tra la cosiddetta società civile, personalità capaci di cambiare il corso della storia, con gentilezza e autorevolezza”.

“Sarebbe piaciuto a tutti noi poter portare Giuseppe Conte in Piazza della Repubblica - afferma Marianna Ingenito, capolista della lista Movimento Cinque Stelle - Purtroppo, dopo aver ricevuto il calendario definitivo del tour del presidente e aver inoltrato immediatamente la richiesta per lo spazio pubblico, la Polizia Municipale ci ha messi al corrente del fatto che la Piazza fosse stata già prenotata per un altro evento elettorale. Abbiamo quindi provato a ragionare con il candidato della lista in questione, sull’inopportunità di fare manifestazioni concomitanti, ma non c’è stato nulla da fare. Non importa, Eboli è bella in ogni suo angolo e noi rispettiamo sempre le decisioni altrui. Dopo la passeggiata sul Viale ci ritroveremo quindi tutti assieme nella Piazza adiacente alla Casa comunale, e chissà che anche questo non sia un segno del destino”.