Elezioni provinciali 2023: aperti i seggi a Palazzo Sant'Agostino, stop ai cellulari in cabina

E’ il giorno delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Seggi aperti dunque, presso Palazzo Sant’Agostino, dalle ore 8 alle 20. Al voto - come previsto dalla legge Delrio voluta dal Governo Renzi - si recheranno solo sindaci e consiglieri comunali. Ma probabilmente sarà l’ultima volta, visto che il Governo Meoni ha approvato la riforma della Province che consentirà di nuovo ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti.

I controlli

Per oggi sono previsti controlli rigidi durante le operazioni di voto. A richiedere maggiore severità nell’accesso ai seggi non solo la notizia, di qualche settimana fa, che riguardava un Consigliere Provinciale che invitava i suoi colleghi a fotografare la scheda elettorale dopo aver votato, ma anche le insistenti pressioni esercitate da alcuni candidati nei confronti di consiglieri comunali. Ecco, allora, la decisione di vietare l’accesso ai seggi con il cellulare, che dovrà essere riposto in un apposito contenitore al momento del riconoscimento: per le elettrici donna, inoltre, vietato portare all’interno del seggio ogni tipo di borsa.