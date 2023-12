Elezioni provinciali, i dati di Salerno: Sarno non vota e silura Ventura

Tempo di analisi del voto a Salerno dopo le elezioni provinciali svoltesi nella giornata di ieri. Per quel che riguarda il Pd, il pieno di preferenze lo ha fatto Antonio Fiore che ha ottenuto 10 voti (3680 ponderati). A seguire il sindaco di Pellezzano Francesco Morra con tre voti (1104 ponderati), Annarita Ferrara 1 (368) e Vincenzo Speranza con 1. Gerardo Palladino di Uniti per la Provincia ha ottenuto un voto, mentre Campania Libera non ha ottenuto nessuna preferenza. Tre le preferenze per il Partito Socialista: 2 per l’uscente Pasquale Sorrentino e 1 per Marco De Simone.

Il centrodestra

Nel centrodestra un voto a testa per Walter Giordano e Giuseppe Ruberto, entrambi facenti parte del listone Forza Italia-Lega-Noi-Moderati. Nella lista di Fratelli d’Italia il voto per Domenico Ventura è soltanto 1. Michele Sarno, fuori per impegni professionali, non ha votato, facendo così mancare il suo apporto al consigliere comunale di Salerno. Ventura, infatti, col voto di Sarno avrebbe raggiunto quota 1122 e sarebbe entrato in consiglio al posto di Aniello Gioiella, che ha ricevuto 950 voti ponderati.