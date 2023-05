Elezioni a Scafati, Villani (M5S): "Con Grimaldi andremo al ballottaggio"

“Ieri a Scafati è stato un bagno di folla per il presidente Giuseppe Conte. Tra la gente, per sostenere i candidati della lista del MoVimento 5 Stelle Scafati e il candidato sindaco della coalizione civica Michele Grimaldi. Il nostro è un progetto serio e solido per la Scafati del futuro. È evidente che i nostri competitor alle elezioni amministrative sono preoccupati di perdere Scafati, ogni spot è buono per provare ad ingannare ancora una volta i cittadini di Scafati. Il Comune, stante l’assenza di personale, non riesce più a garantire nemmeno i servizi minimi essenziali per i cittadini, sempre più penalizzati dall’inadeguatezza e stanchezza della classe dirigente che si è alternata in questi 10 anni”. A dirlo è la coordinatrice del Movimento 5 Stelle Virginia Villani a margine della visita del Presidente del Movimento 5 stelle e già presidente del consiglio Giuseppe Conte a Scafati.

L'appello al voto: