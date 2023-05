Elezioni amministrative, Giuseppe Conte nel salernitano: "Salario minimo obiettivo primario"

"È una campagna elettorale molto concentrata, sono tante le città che vanno al voto.Ci tenevo, però, ad essere qui, ci tenevamo a essere qui come testimonianza costante del nostro impegno". Queste le parole del presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenuto a Scafati per una iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Michele Grimaldi.

Le questioni aperte

Un impegno che, come ha spiegato l'ex premier, è rivolto in primis all'ambiente "con il fiume che rimane purtroppo conosciuto negativamente come il più inquinato d'Europa". E ancora: "C'è il tema delle prestazioni sanitarie con un pronto soccorso che va riaperto". E sul salario minimo: "Per noi c'e' una differenza tra un salario, una retribuzione e lo sfruttamento. Per questo vogliamo il salario minimo legale. E io ho presentato una proposta di legge a mia prima firma perché ci batteremo fino alla morte per questo obiettivo".