Provinciali, Ventura: "Sarno non può essere più capogruppo, non è neanche tesserato. Intervengano i vertici FdI"

“Per me la politica è dignità, ma questo evidentemente non vale per altri”. Non usa mezzi termini il consigliere comunale di FdI Mimmo Ventura, che ha sfiorato l’elezione alla Provincia per il mancato voto del suo capogruppo Michele Sarno. Ventura ora si attende un “segnale forte” dai vertici provinciali di Fratelli d’Italia e delle spiegazioni sul mancato supporto alla sua candidatura.

Il ruolo di Sarno

Ventura, prima di tutto, si domanda: “Come fa Sarno a fare il capogruppo se non è neanche tesserato a Fratelli d’Italia? Perché i vertici provinciali del partito non chiariscono la loro posizione in merito? In un partito serio, dopo un comportamento del genere, si viene espulsi e invece non sta accadendo nulla. Perché nessuno interviene? Per me la politica è dignità, lo è sempre stata e sempre lo sarà”. In caso contrario, Ventura lancia un sospetto: “Se non dovesse accadere nulla, devo pensare che vogliono fare i furbi e che per qualcuno la politica finisce a Cava de' Tirreni. E Salerno non esiste. Anche perché, guarda caso, sono stati eletti il candidato Carmine Amato sponsorizzato dal coordinatore provinciale (che alle elezioni, per correttezza verso tutti i candidati, non dovrebbe schierarsi con nessuno) e Aniello Gioiella che è stato sostenuto dal commissario provinciale uscente Alberico Gambino, che è anche candidato alle prossime elezioni europee”. Poi fa mea culpa: “Probabilmente – aggiunge Ventura – ho sbagliato io a dire loro i voti che già avevo. E così, alla fine, non ho ricevuto il sostegno che pure mi era stato promesso. I voti che ho preso sono miei”. Ventura ancora non ha deciso cosa farà: “Mi aspetto un segnale forte dai vertici del partito. Io vivo di dignità, di merito, di trasparenza. In caso contrario, farò le mie valutazioni. E, a proposito, alle europee non voterò nessuno perché mi candiderò io”. FdI è avvisato.