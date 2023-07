Battipaglia, nasce il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle

A Battipaglia si costituisce il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle. Referente del gruppo è stata nominata Carmela Bufano.

I coordinatori

L'annuncio arriva dal Coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "I gruppi territoriali - spiegano i Coordinatori - saranno delle articolazioni periferiche in grado di recepire istanze, costruire proposte, favorire il confronto e l’ascolto dei bisogni della comunità di riferimento, concretizzando la nostra idea di “cittadinanza attiva” nell’ottica della democrazia diretta. Annunciamo anche che si trova in fase avanzata di definizione anche il procedimento di costituzione dei gruppi territoriali di Cava dè Tirreni, Salerno ed Eboli. Quel che è certo è che il Movimento 5 Stelle è più vivo che mai pronto a fare la propria parte per dare risposte ai cittadini e per combattere la preoccupante disaffezione nei confronti della politica”.