De Luca attacca Meloni sulla sanità, la replica di Iannone (FdI): "Senti chi parla"

Dopo le nuove critiche del governatore De Luca al premier Meloni (le ultime nella diretta pomeridiana di oggi sui social) non tarda ad arriva la replica di Fratelli d’Italia.

La polemica

A risponde punto per punto è il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone: “L’ultimo teledelirio di De Luca del 2022 è la lezione dell’alunno asino che fa il professore con tutti. Dice il PD è fatto di miserabili e nullità ma lo ha sempre sostenuto; dice che Meloni non doveva far cadere Draghi quando a farlo cadere è stato l’implosione della sua maggioranza, una maggioranza che avevamo preannunciato non poter stare insieme. Perché - si domanda Iannone - si doveva votare a Marzo 2023 e non a Marzo 2022? Non si capisce perché la Meloni avrebbe dovuto mantenere in piedi un governo che la sua maggioranza non è stata capace di portare avanti. Quanto alla sanità c’è da ridere: tutti i report dicono che la sanità campana è la peggiore d’Italia e De Luca si permette di parlare anche su questo tema. Farebbe bene a tenere la bocca occupata dal panettone” conclude Iannone.