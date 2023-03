Nocera Inferiore, Sellitto: "Il centro Antiviolenza proseguirà le sue attività"

"Sono soddisfatto che le sollecitazioni sulla necessità di proseguire le attività del centro antiviolenza hanno trovato riscontro, grazie al lavoro svolto dall’assessore Federica Fortino, che ha inteso dare continuità alle attività del Centro Antiviolenza". Lo dichiara il consigliere comunale Vincenzo Pasquale Sellitto, componente del gruppo consiliare “Noi con Nocera Attiva”.

L'attività dello sportello

Un mese fa il consigliere Sellitto aveva posto il problema di assicurare la continuità del progetto e scongiurare l’interruzione delle attività dello sportello - la cui scadenza contrattuale era fissata per il mese di marzo – sottolineando la necessità di un presidio, a protezione di tutte coloro che pensano di non avere una via d’uscita dalle violenze fisiche e non. "È da apprezzare lo sforzo fatto dal settore su richiesta dell’assessorato, per la proroga del servizio fino al mese di luglio, ma resta il nodo dei fondi per portare avanti nel lungo periodo le attività del centro antiviolenza, che fa il possibile per fornire aiuto alle donne vittime di violenza, ed a chi è vittima della violenza di genere", prosegue il consigliere comunale di opposizione. "Mi auguro che possano essere ripartite le risorse previste dal fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità stanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, pubblicato lo scorso novembre in gazzetta ufficiale, che prevede risorse per regione da ripartire sui centri antiviolenza, e che presto il bene confiscato di via Astuti possa diventare una casa rifugio per le vittime di violenza", conclude l'esponente del consiglio comunale.