Nocera Superiore, Pierluigi Vitale nominato coordinatore di Noi Moderati

Pierluigi Vitale nominato coordinatore cittadino di Noi Moderati a Nocera Superiore. “L’adesione a Noi Moderati è un percorso naturale. Porteremo avanti questo progetto politico anche in vista delle prossime scadenze elettorali - dice Vitale - Lavoreremo per fornire proposte concrete che siano immediatamente realizzabili e che possano dare immediate risposte ai nostri concittadini”. Una nomina voluta dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti: “Noi Moderati in provincia di Salerno è presente, operativo e lei ultime nomine di questi giorni sono il naturale punto di partenza che da man forte all’importante lavoro che sta portando avanti a livello nazionale il nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli - dice Cerruti - Il partito sta crescendo e ringrazio i tanti cittadini che hanno scelto di credere nel nostro progetto politico”.