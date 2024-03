Elezioni a Nocera Superiore: il Pd cerca il candidato, centrodestra diviso tra Montalbano e Pagano

Tutto rinviato alla prossima settimana: il Partito Democratico della Provincia di Salerno affonterà la questione Nocera Superiore solo a partire da lunedì prossimo. Diventa sempre piu’ complicata l’ipotesi di trovare un accordo tra i due che sono rimasti sul tavolo della segreteria provinciale del Partito Democratico: Bartolo Pagano e Rosario Danisi. Intesa difficile e soluzione unitaria sempre piu’ lontana in un comune, come quello di Nocera Superiore, dove tutti i principali partiti devono ancora sciogliere la riserva sul nome del candidato e sui confini politici delle rispettive alleanze che si andranno a chiudere per affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali dell’8 e 9 Giugno 2024.

Il centrodestra

La coalizione resta divisa. Da un lato c'è Fratelli d'Italia che ha ancora sul tavolo il nome di Franco Pagano, vincitore delle primarie interne del partito, mentre Forza Italia punta tutto sul dottore Gaetano Montalbano, già popolare primo cittadino del comune dell'Agro ed esponente regionale del movimento politico di Antonio Tajani. In stand by gli alleati di Lega e Noi Moderati. Come outsider civico c'è in campo lo stimato neurochirurgo Gennaro D'Acunzi.