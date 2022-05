Pd Salerno, varata la nuova segreteria provinciale: ecco tutti i nomi

Ufficializzata la nuova governance del Pd salernitano. Il segretario provinciale Vincenzo Luciano ha nominato, infatti, i componenti della segreteria che lo affiancheranno nella gestione del partito.

I nomi

La squadra dem è formata da: Filomena Arcieri, Roberto Brusa, Gerardo Calabrese, Mauro Calatola, Angelo Caramanno, Giovanni Coscia, Antonio Cuomo, Raffaele Femiano, Giuseppina Fiore, Gina Fusco, Lorena Iuliano, Marco Mazzeo, Nico Mazzeo, Nicoletta Serra e Vincenzo Tardugno. L’organismo collegiale coadiuverá Luciano nell’elaborazione delle linee programmatiche e nella realizzazione dei programmi di sviluppo della provincia di Salerno.

I commenti

“Ringrazio tutti i componenti della segreteria provinciale - dichiara Luciano - per aver accettato questo incarico che svolgeranno con entusiasmo ed abnegazione. Abbiamo costruito grazie ad un serrato ed ampio confronto democratico una squadra di donne ed uomini competenti e solidali che amano la propria terra e la propria gente come hanno dimostrato negli incarichi assolti. Il PD è profondamente radicato nei territori. Siamo e puntiamo a consolidare il ruolo di partito guida della provincia di Salerno a partire dalle prossime tornate elettorali amministrative e politiche. Ci attende una stagione di grandi impegni e di sfide cruciali che con il sostegno dei cittadini sapremo vincere”.

“Auguro buon lavoro a tutte le amiche ed amici della nuova segreteria provinciale” dichiara l’onorevole Piero De Luca, vicepresidente Gruppo Pd alla Camera dei Deputati, che aggiunge: “Conosco da tempo la loro voglia di impegnarsi per rendere la provincia di Salerno sempre più protagonista di un percorso di sviluppo. Daranno un contributo importante per utilizzare le risorse e le opportunità per il nostro territorio in tutti i settori strategici: salute e sanità, infrastrutture e logistica, ambiente e solidarietà, arte e formazione”.