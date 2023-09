Feste dell'Unità ed Europee 2024: prima riunione della segreteria provinciale del Pd

Dopo la pausa estiva si è riunita, nella sede di via Francesco Manzo, la segreteria provinciale del Partito Democratico della provincia di Salerno. Tanti gli argomenti trattati alla presenza del segretario provinciale Enzo Luciano: dall’organizzazione delle Feste de l’Unità in provincia di Salerno e di iniziative territoriali tematiche nei circoli ad una approfondita discussione in vista delle elezioni europee, amministrative e provinciali. “Il Partito Democratico della Provincia di Salerno c’è ed è in continua attività” si legge in un post su Facebook.