Personale al Comune: i consiglieri di "Siamo Cavesi" condividono le preoccupazioni dei sindacati

“Leggiamo con preoccupazione le parole con cui i sindacati analizzano la situazione attuale della macchina comunale. In questi anni abbiamo più volte criticato le scelte dell’amministrazione riguardanti le politiche del personale. Le decisioni prese in questo ambito non vanno sottovalutate perché si tramutano in minor efficienza e meno servizi per i cittadini”. Lo dicono i consiglieri comunali di "Siamo Cavesi", Vincenzo Passa, Marcello Murolo e Raffaele Giordano. “Oggi maturano i frutti di una serie di scelte sbagliate, di risorse sprecate in questi anni di governo Servalli e della mancata valorizzazione delle professionalità già presenti in organico – sottolineano i consiglieri - Abbiamo denunciato queste cose già nell’ultima campagna elettorale e la problematica è stata richiamata due settimane fa nell’ordine del giorno del Consiglio comunale del prossimo 7 marzo, firmato anche dalle forze politiche di opposizione, che chiede l’azzeramento della Giunta", concludono Passa, Murolo e Giordano.