Piazza Cavour, scontro in consiglio fra Loffredo e Barone su contenzioso e riapertura

Botta e risposta in consiglio comunale fra la consigliera di minoranza Elisabetta Barone e l’assessore Dario Loffredo sulla questione piazza Cavour. Al centro della polemica la necessità di riaprire l’area ed il contenzioso collegato, che vivrà il primo round al Tar il prossimo 9 aprile.

Il botta e risposta

“Ci è stato detto – ha sottolineato Elisabetta Barone – che piazza Cavour sarebbe stata immediatamente restituita ai cittadini. Sono convinta della buona fede delle sue affermazioni. Il dato di fatto, però, è che c’è un cantiere privato su quella piazza che non è smantellabile senza una volontà dello stesso privato di portar via i mezzi. E poiché c’è un decreto ingiuntivo che impone all’ente di pagare 3 milioni e 300mila alla ditta, ci chiediamo quanto tempo ci voglia per restituire quella piazza alla comunità. Diciamo le cose come stanno: non raccontiamo favole ai cittadini”. A replicare l’assessore all'Urbanistica Dario Loffredo: “Quando sento certi interventi mi sembra di vivere in un’altra città. Le battaglie legali si fanno nei tribunali e dire che il Comune perderà il contenzioso non è corretto. Io sono convinto che gli uffici dell’amministrazione hanno lavorato bene e sono convinto che i giudici ci daranno ragione. L’obiettivo prioritario, al momento, è ripristinare quanto prima i sensi di marcia”.