Ambiente e risorse per 100 città europee, Piero De Luca: “Salerno partecipi al progetto comunitario”.

“Bruxelles ha previsto circa 360 milioni di euro nel programma Horizon, per consentire a 100 città Europee di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e farle diventare leader nella sostenibilità ambientale a livello comunitario”.

Lo scrive in una nota l’onorevole Piero De Luca. “Stamattina ho incontrato a Salerno gli assessori al turismo ed all’ambiente, Alessandro Ferrara e Massimiliano Natella, per illustrare il programma europeo e verificare la possibilità per la città di Salerno partecipi a questo progetto che potrebbe dare delle opportunità uniche per la nostra comunità. Bruxelles mette a disposizione- spiega il deputato Dem- risorse straordinarie ma anche assistenza tecnica e progettuale per azioni nell'efficientamento energetico per esempio nelle scuole e negli asili nido, nella mobilità sostenibile, nell'utilizzo delle energie rinnovabili, nella cura del territorio e del verde pubblico. Azioni importanti per migliorare la qualità della vita, la tutela della salute, così come per offrire nuove opportunità nel turismo e nell'occupazione, sostenendo delle start up innovative nel settore ambientale e digitale".

L'auspicio del Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati: