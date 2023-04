Elezioni a Pontecagnano, in campo Mariella Dell'Angelo: "Ecco perchè mi candido per Bisogno sindaco"

Si rafforza l’asse civico della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Pontecagnano Faiano di Giuseppe Bisogno. La presidente di Città Pubblica, l'imprenditrice Mariella Dell’Angelo, scende ufficialmente in campo nell’omonima lista per supportare la corsa verso Palazzo di Città dell'aspirante primo cittadino appoggiato anche dal centrodestra unito.

“La mia passione per la politica parte da lontano ed oggi si esprime nel progetto civico di Città Pubblica. Sono candidata con Giuseppe Bisogno, amico di una vita, perché rappresenta la vera alternativa per la nostra città. Con la stessa passione mi impegnerò per il bene della comunità e per provare a dare a Pontecagnano Faiano un futuro migliore”.