Primarie Pd, oltre 120 seggi in provincia: si punta a 30mila votanti

“Puntiamo a portare al voto, ai nostri gazebo, in tutta la provincia di Salerno, almeno 30 mila elettori per le Primarie di domenica 26 febbraio”. E’ il mantra che viene ripetuto nei corridoi di Via Manzo, a Salerno, dove si respira ottimismo e voglia di riscatto: all’interno della segreteria provinciale del Partito Democratico di Salerno la macchina organizzativa, ad una settimana dall’appuntamento con il voto dei cittadini, si è messa in moto.

I seggi

Oltre 120 i seggi che verranno allestiti in tutti i principali comuni della provincia, con quasi 500 tra volontari e dirigenti che sovraintenderanno al voto di domenica 26 febbraio: si spera, chiaramente, nell’aiuto del bel tempo, si spera anche nel sostegno sul nome di Stefano Bonaccini, sul quale, di fatto, si è schierata quasi tutta la segreteria provinciale e anche il vice capogruppo alla Camera dei Deputati Piero De Luca.