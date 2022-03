Provincia di Salerno, nominato il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Il noto commercialista salernitano Matteo Cuomo, di recente candidato alla Presidenza dell’Ordine dei Commercialisti, è stato nominato, ieri mattina, a Palazzo Sant’Agostino, quale nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Cuomo, nome indicato dal Consiglio Provinciale, andrà ad affiancare i due membri del collegio che sono stati, invece, estratti dagli elenchi della Prefettura.

La polemica

Non sono mancati, in aula, al momento del voto, i primi mal di pancia all’interno della maggioranza del Presidente Michele Strianese, con il Consigliere del PSI Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano, che rivolgendosi ad altri consiglieri ha polemicamente sottolineato di “trovarsi per la prima volta a votare una persona che neppure conosco”. Insomma, i malumori delle scorse settimane, in modo particolare quelli successivi alla distribuzione delle deleghe, iniziano a venire a galla.