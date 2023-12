Provinciali, Ruberto (FI) sfiora la rielezione: "Ringrazio chi mi ha sostenuto, continua l'impegno per le comunità"

Ha sfiorato di pochissimo la rielezione a Palazzo Sant’Agostino. E’, infatti, il primo dei non eletti della lista Forza Italia-Lega-Noi Moderati. Nonostante ciò, il forzista Giuseppe Ruberto resta in prima linea nel suo partito.

La dichiarazione

Il suo commento sui social: “Ringrazio, con profonda stima, i Sindaci, i Consiglieri comunali e Forza Italia per il sostegno nelle Elezioni del 20 Dicembre per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Per una differenza davvero minima, indice ponderato di 13, non sono riuscito ad essere rieletto per la terza volta nonostante i 2944 voti di preferenza. Ai neo eletti Consiglieri provinciali e in particolar modo agli eletti della mia lista "Forza Italia - Lega Salvini Premier - Noi Moderati" - auguro buon lavoro. Continuerò il mio impegno politico, come ho sempre fatto, con dedizione e senso di responsabilità in Forza Italia e al fianco degli Amministratori della Provincia di Salerno a sostegno delle nostre Comunità. Con sincera gratitudine”.