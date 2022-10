Pontecagnano, Raffaele Silvestri ufficializza il suo ingresso in Fratelli d'Italia

È stato ufficializzato questa sera, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede del partito, il passaggio in Fratelli d'Italia del consigliere comunale Raffaele Silvestri. Grazie a tale adesione Fratelli d'Italia ritorna ad avere un suo rappresentante nell'assise comunale di Pontecagnano Faiano.

Le dichiarazioni

"Siamo orogogliosi del fatto che Silvestri abbia deciso di aderire a Fratelli d'Italia" afferma il commissario cittadino di Fdi, Giuseppe Corrado, che aggiunge: "La sua caparbietà e la sua professionalità sono dimostrate dalle tante battaglie portate avanti con passione. Grazie a lui la nostra voce sarà ancora più forte. Tutto ciò ci dà ancora di più la possibilità di portare avanti un progetto alternativo per una Pontecagnano Faiano diversa, che metta al centro le politiche per l'ambiente e per il sociale e non solo la crescita edilizia indiscriminata". "È un onore - aggiunge il presidente di Fdi Pontecagnano, Antonio Anastasio - poter contare su una persona che ha tanta voglia di fare politica come Raffaele Silvestri. La nostra comunità da cinque anni è in pausa amministrativa, in quanto subisce ingerenze esterne dal Pd. Dal canto nostro, cercheremo di creare come centrodestra un'alternativa seria e valida che riconosca non l'interesse personale ma quello pubblico".

Le parole di Silvestri

Silvestri, eletto nel 2018 nelle lista "Insieme" (frutto dell'unione fra Psi e Verdi) in appoggio all'attuale sindaco Lanzara, ha fatto parte del Psi fino alla fine del 2019. Dopo essersi dichiarato indipendente ed essere passato all'opposizione, nel giugno 2021 è entrato a far parte del gruppo consiliare di Forza Italia. Oggi l'ufficialità del passaggio in Fratelli d'Italia. "Sono più che contento - spiega Silvestri - di entrare a far parte di questa famiglia, nella quale ho riscontrato serietà, disponibilità, competenza e tanta voglia di fare da parte di tutti, vertici locali e nazionali. Spero di guadagnarmi la loro stima e la loro fiducia per contribuire a migliorare il gradimento di Fratelli d'Italia in città".