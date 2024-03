Dopo l'ok al bilancio Celano ribadisce: "Mi rivolgerò alla Procura ed alla Corte dei Conti"

Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ribadsice il forte dissenso nei confronti del bilancio di previsione approvato ieri dall'assise.

La nota

In una nota inviata al sindaco, alla segretaria ed ai revisori dei conti, Celano, come già evidenziato in consiglio, ha sottolineato come il bilancio presenti discrepanze significative, tra cui un disavanzo di circa 25 milioni di euro e una prevista copertura di disavanzo per l’esercizio 2024 di oltre 33 milioni di euro, dettagli emersi dalla nota integrativa e dal prospetto di bilancio. L'accusa principale riguarda la mancata copertura integrale di tale disavanzo, che, secondo Celano, "evidenzia uno squilibrio di almeno 8 milioni di euro". "Non appena ricevuto il resoconto della seduta - afferma Celano - mi rivolgerò alla Procura della Repubblica di Salerno ed alla Corte dei Conti".