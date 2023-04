“Condividiamo e sposiamo a pieno la proposta dell’assessore Masiello, al quale va il nostro convinto plauso. Un presidio locale di sanità, cultura e legalità è un arricchimento per l'intero tessuto sociale". È quanto afferma la candidata sindaco di Giungano Sabrina Palumbo in merito alla proposta di realizzare un canile intercomunale.

"Cooperazione con gli altri Comuni"

"Del resto - spiega Sabrina Palumbo - la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Anche in questa circostanza si comprende l'importanza di fare rete e sposare logiche di cooperazione con gli altri comuni del Cilento. Laddove questa tornata elettorale fosse a noi favorevole, la nostra disponibilità a garantire un lotto comunale per la realizzazione del canile dinamico dell’Unione sarebbe cosa fatta. E perché no, il canile dinamico potrebbe essere fatto a Giungano, con importanti ricadute occupazionali per tanti giovani senza lavoro”