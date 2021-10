"Disinfestazione non eseguita a scuola", i bimbi di Giovi tornano a casa: la denuncia di Celano (Fi)

Polemica, questa mattina, a Giovi Casa Polla, frazione collinare di Salerno, dove non sarebbe stata effettuata la disinfestazione all’interno della scuola primaria.

Il caso

A denunciarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano a seguito di alcune segnalazioni giunte dai residenti: “Il Comune affigge il bollino della disinfestazione eseguita che, a quanto pare, non sarebbe mai avvenuta. Gli insegnanti fanno uscire gli allievi che oggi non fanno elezione... iniziamo bene... incapaci!”. Ora non resta che attendere un chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.