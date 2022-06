Comune di Sant'Arsenio, nominata la nuova giunta: ecco i nomi

Il nuovo consiglio comunale di Sant'Arsenio si è insediato ieri, venerdì 24 giugno 2022. Il sindaco Donato Pica ed i 10 consiglieri eletti della lista Impegno Comune per Sant'Arsenio, hanno assolto agli adempimenti previsti dalla legge in circa un'ora, davanti ad oltre 100 cittadini.

La giunta

In base al criterio dei voti maggiormente ottenuti, la carica di vicesindaco è andata ad Andrea Vricella, che avrà anche le deleghe alla Viabilità, Traffico, Rapporti con la Polizia Municipale, Rigenerazione Urbana, Manutenzioni: Infrastrutture, Strutture e Servizi Comunali. La new entry Rosangela Macchia, seconda per numero di preferenze, completa la Giunta con le deleghe alle Finanze, Bilancio, Tributi, Personale, Fondi Europei e PNRR, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione. Luigi Biscotti ricoprirà il ruolo di presidente del Consiglio Comunale.

Il commento

“La partecipazione dei cittadini e degli elettori è stata ampia, direi superiore alle aspettative” ha commentato a fine serata il Sindaco Pica “Da parte nostra vi è per questo un'assunzione di responsabilità ancora maggiore. Cercheremo di agire da subito mettendoci al lavoro alacremente all'attuazione del programma che è articolato e complesso. Occorre un gioco di squadra unanime e per questo ho distribuito funzioni e competenze in maniera equilibrata a tutti gli assessori e consiglieri eletti in base alle proprie competenze. Tutti potranno così dare il proprio contributo per il bene comune”.