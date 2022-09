Elezioni, i socialisti di Salerno a sostegno della lista Italia Democratica e progressista

“I socialisti in provincia di Salerno sono in piena campagna elettorale a sostegno della lista Italia Democratica e progressista, progetto che abbiamo costruito insieme al Partito Democratico, Art. 1 e Demos. Non faremo mancare il nostro supporto determinante e determinato a tutti i candidati nel nostro territorio, oltre che a livello nazionale, per questa battaglia decisiva per il futuro del Paese. È importante battere le destre, pericolose e sovraniste, le peggiori di sempre”. E' scritto sul documento stilato a margine del direttivo del Psi di Salerno, tenuto ieri alla presenza del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio.

Il documento

“Si tratta di una sfida dirimente - si legge ancora nel documento - che ci vede impegnati in questa campagna elettorale difficile e breve, convinti che possiamo arginare questa destra rilanciando l’iniziativa politica del centrosinistra. Per i socialisti le priorità da portare avanti a Salerno, così come in Campania e a livello nazionale, sono chiare: dalla lotta al precariato sul lavoro e alla povertà agli investimenti sulla formazione e sulle competenze dei giovani, dalla sburocratizzazione della PA all’aumento degli stipendi per i docenti passando per la difesa della scuola e della sanità pubblica. I socialisti, dunque, alla luce di questi obiettivi, affronteranno la campagna elettorale con l’impegno e la passione di sempre. Allo stesso tempo è necessario ed opportuno un incontro con il Pd della provincia di Salerno per concordare iniziative elettorali e politiche, sia in questa fase della campagna elettorale che per le future sfide, condividendo un impegno comune e mettendo a punto le condizioni per rinnovare e rilanciare l’alleanza tra socialisti e PD in provincia di Salerno”.