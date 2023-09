Stadio Vestuti, Bicchielli (NM): "La riqualificazione è necessaria, basta gravare sulle società sportive"

“Si continua a parlare di riqualificazione dello stadio Vestuti ma di concreto oggi non c’è nulla, se non promesse disattese e tempi che si allungano sempre di più”. Lo denuncia il deputato salernitano Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera e membro delle commissioni Difesa e Antimafia.

Le critiche

Il parlamentare, eletto nel collegio uninominale di Salerno, spiega: “Puntualmente, alla città e ai cittadini vengono presentati faraonici progetti, di difficile realizzazione alla luce delle difficoltà economiche in cui versa il Comune di Salerno. Dal sindaco la città si aspetta uno scatto di orgoglio, non continuare questa sottomissione a colui che continua a rivestire il ruolo di primo cittadino, senza alcun rispetto per la città - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Ci sono società che utilizzano lo stadio Vestuti per le loro attività sportive e hanno dovuto lavorare per sistemare autonomamente il campo. Non è ammissibile che oggi il Rugby non abbia una struttura in cui poter disputare partite e allenamenti, non è ammissibile che i giocatori debbano rimboccarsi le maniche e provvedere in autonomia. Il Vestuti merita di tornare agli antichi splendori, senza campagne spot, senza più imbarazzi per la città” conclude Bicchielli.