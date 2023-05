Tribunale di Sala Consilina, Iannone (Fdi): "Lo scippo fu una porcata del Pd"

“Il consigliere Matera, oltre a girare con letterine e delibere, racconta anche falsità storiche tese a fare tutti colpevoli perché è colpevole la sua parte politica. Ribadisco: a Sala Consilina fu operato uno scippo a favore di Lagonegro del Pd di Pittella con il silenzio complice del Pd di De Luca, quello a cui Matera appartiene". Non le manda a dire il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che replica a Corrado Matera in merito al caso del tribunale di Sala Consilina, sollevato proprio dall'esponente di Fdi qualche giorno fa.

"Chi ha taciuto allora lo faccia anche ora"

"Matera - sottolinea Iannone - è liberissimo di sbattersi come vuole per dare l’ingannevole sensazione di fare il vessillifero della battaglia. Per quanto mi riguarda sto seguendo una strada figlia del confronto con il sottosegretario Del Mastro, di cui ho parlato anche con il Presidente del Tribunale di Salerno. Senza clamori di stampa e annunci, sto seguendo una strada concreta e non iniziative pulcinellesche di chi doveva opporsi quando la sua parte politica lo ha accorpato fuori regione. Chi ha taciuto allora lo faccia anche ora e, se vuole proprio impegnarsi veramente, si dedichi alle decisioni della Regione sulla Sanità del Vallo di Diano”.