"Risultato straordinario...come quello delle Chiancarelle": De Luca ironico sulla vittoria di Napoli, gli altri commenti

“E' la vittoria dei salernitani che hanno voluto continuità verso un amministrazione che ha sempre lavorato al meglio anche contro ad episodi di volgarità degli ultimi giorni".

Sono le parole del Governatore Vincenzo De Luca, giunto in serata al comitato elettorale di Enzo Napoli per il quale si dà scontata la vittoria dai primi dati raccolti. “L’amministrazione deve migliorarsi sulla manutenzione e su altri settori, ma il risultato straordinario in un biennio difficile governato dall’emergenza covid". E sulle collaborazioni: "Valuterà il sindaco la eventuale collaborazione come a Napoli con il M5S. Qui la candidata del cinquestelle aveva in lista gente che ha governato 30 anni fa a Salerno e poi si parlava di rinnovamento". Tornando al risultato, De Luca non risparmia ironia sui suoi più accaniti oppositori: "Il risultato è stato straordinario, cosi come il risultato storico dei Figli delle Chiancarelle”, ha concluso sarcastico De Luca.

Intanto, Antonio Cammarota, candidato sindaco de La Nostra Libertà ha detto: “Auguri al Sindaco. Ha vinto Vincenzo De Luca che ha fatto la campagna elettorale in prima persona inaugurando una piazza molto importante”. Ed il candidato di Centrodestra Michele Sarno incalza: “Rispetto a cinque anni fa l’amministrazione perde 20 punti percentuali. Non c’è da esultare ma da riflettere".

Il dato sull'affluenza

Sono stati 63.64% degli aventi diritto a recarsi alle urne nel salernitano, rispetto al 69.09% delle precedenti comunali. In particolare, a Salerno l'affluenza si è attestata al 63.19% rispetto al 68.41% della scorsa tornata elettorale. Un calo di affluenza generalizzato, dunque.

I disagi social

Le elezioni amministrative del 2021, in ogni caso, verranno ricordate come quelle meno discusse sui social, a causa del black-out dei server di Facebook, Instagram e Whatsapp, tuttora in corso. Disguidi e ritardi anche nelle comunicazioni, inevitabilmente.