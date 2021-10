Elezioni comunali 2021, urne chiuse/La diretta dello spoglio e i risultati

Sono già diverse, le amministrazioni comunali salernitane in cui è stato raggiunto il quorum: ecco i primi sindaci eletti

Seconda giornata di votazioni, oggi, 4 ottobre, a Salerno e in altri 39 comuni della provincia: urne chiuse alle 15. In calo, in ogni caso, fino a ieri sera alle 23, la partecipazione dei cittadini salernitani al voto.

E' iniziato lo spoglio che seguiremo in diretta. Ma, nel salernitano, già diversi i comuni che, avendo una sola lista e avendo raggiunto il quorum, hanno già un nuovo sindaco.

I risultati dei Comuni al voto (in aggiornamento):