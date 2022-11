I ragazzi della quinta A del liceo Gallotta vincono "Storie di Alternanza" con "Eboli in tour"

Grande soddisfazione per i ragazzi della quinta A del Liceo Scientifico A. Gallotta di Eboli: il loro Eboli in tour si è classificato, infatti, il primo posto del Premio delle Camere di Commercio Storie di Alternanza, edizione unica 2022 per un importo di euro 2500.

Il commento

"Apprendo con piacere gli esiti del concorso perché il Liceo Gallotta crede molto nei percorsi relativi ai Pcto ritendendoli funzionali all’orientamento e allo sviluppo di una dimensione di gruppo che, specie lo scorso anno scolastico, a cui si riferiscono le attività per le quali la quinta A ha conseguito il premio, restituivano a questa classe una dimensione di relazione e di socializzazione interrotta bruscamente dal Covid - ha commentato la dirigente Anna Gina Mupo - l’esplorazione, la valorizzazione, la riqualificazione del territorio rimangono, anche per l’anno in corso, forti obiettivi nell’ambito dei Pcto programmati. Riteniamo - ha continuato - che tutti questi elementi sono coerenti non soltanto con gli obiettivi di cui all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma anche con la promozione di un territorio che si priva, tante volte, di intelligenze in fuga dal momento che non trovano nelle aree di appartenenza sbocchi e risposte necessarie per poterci rimanere".

Non sono mancati i complimenti ai docenti Naponiello e Longobardi, al coordinatore dei Pcto il professore Bonadies e naturalmente, agli studenti. "Sicuramente - ha concluso la dirigente - questi momenti ripagano anche di alcuni sacrifici che affrontano nei lunghi pomeriggi in cui si trattengono a scuola per onorare il monte ore dei Pcto che per i licei è di novanta".

Dopo aver vinto il premio locale, Eboli in tour è stato candidato alla selezione nazionale che avverrà all’interno della manifestazione Job&Orienta 2022, prevista a Verona il 24 e il 25 Novembre.

I nomi dei vincitori

Ecco i nomi dei vincitori: Blancone Valeria Pia, Conte Annachiara, D’Elia Donato, De Bonis Mariateresa, Fierro Roberta, Forlenza Angela Emanuela, Forlenza Sonia Maria, Giarletta Damiano, Giudice Jacopo, Greco Alessia, La Salvia Luca, Lenza Alessandro, Manfredonia Francesco Pio, Marandino Gaia, Marchetta Laura, Moraniello Alessia, Naimoli Simone, Redina Salvatore, Rosamilia Roberta, Sabir Badr, Sano Benedetta, Sessa Martina, Verderame Simone.