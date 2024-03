La dea bendata bacia la provincia di Salerno: vinti 26mila euro a 10eLotto

Doppia vincita nel salernitano nel concorso 10eLotto di martedì 26 marzo. In provincia di Salerno sono stati centrati due premi: 20mila a Pontecagnano Faiano con un “8 Doppio Oro” e 6mila a Sala Consilina grazie ad un “3 Doppio Oro”. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 990 milioni di euro da inizio anno.