Agropoli sarà protagonista, domani, 28 agosto, su Rai 1 di "Camper in viaggio", in onda a partire dalle ore 12. I simpatici conduttori, Roberta Morise e Tinto, a fine luglio scorso, erano stati nella città del salernitano con la troupe, per immortalarne gli angoli più belli e suggestivi. Tanta curiosità.